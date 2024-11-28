Кто такой Ги Буше – новый тренер «Авангарда»: закончил карьеру из-за болезни и работал с юным Кросби

«Лицо со шрамом» – теперь в КХЛ.

Разрешилась одна из главных интриг сезона для «Авангарда» : клуб возглавит канадец Ги Буше . О назначении уже объявлено официально , контракт с 53-летним тренером подписан до конца сезона-2025/26.

Сергей Звягин останется исполняющим обязанности до решения формальных вопросов и прибытия Буше в Омск. Оно ожидается в первой половине декабря. Интересно, что при Звягине «Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей и вернулся в борьбу за место в плей-офф.

Буше не был основным вариантом «Авангарда» – клуб сначала вел переговоры с другими кандидатурами

Первые слухи о возможной отставке Звягина возникли еще в конце сентября – на фоне длинной серии поражений. Клуб тогда выпустил заявление , где сообщил, что увольнение главного тренера не обсуждалось.

Проблемы только нарастали, шум вокруг Звягина сохранялся, а в середине октября появилась уже более конкретная информация: в Омске ищут тренера из Северной Америки.

Сначала в прессе всплыло имя Жерара Галлана, который все еще сидит без работы после ухода из «Рейнджерс» в 2023 году. Якобы в октябре «Авангард» связывался с ним, но Галлан запросил огромную зарплату – несколько миллионов долларов за сезон.

Похоже, он всерьез не рассматривал предложение из Омска: например, в январе говорил о желании продолжить карьеру в НХЛ.

Потом основным кандидатом считался бывший главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден. Его последним местом работы был «Питтсбург», где Рирден занимал должность ассистента и отвечал за большинство. Мы писали о нем подробно – тогда казалось, что вопрос с его назначением практически решен.

Затем с назначением возникли проблемы, поэтому такой вариант отпал на финальной стадии. Рирден сослался на семейные обстоятельства и отказался, когда ему уже оформляли визу.

И тут в Омске переключились на Буше. Интересно, что впервые его назвали претендентом на пост главного тренера «Авангарда» еще весной 2023-го. Но летом того же года Буше ушел в «Торонто» к Шелдону Кифу. Как и Рирден в «Питтсбурге», Буше тоже тренировал большинство.

Основной части болельщиков Буше известен по работе в «Тампе» и «Оттаве» – в обоих клубах у него были успехи и неудачи.

Тренерская карьера Буше: начинал со студенческой лиги, дважды доходил до финала конференции в НХЛ

Буше начал тренерскую карьеру в команде Университета Макгилла в Монреале. Там он прежде отыграл несколько лет. После канадской студенческой лиги Ги работал в нескольких юниорских командах.

Особых успехов он добился в «Римуски» (где тренировал молодого Сидни Кросби) и «Друммонвиле» – дважды становился чемпионом Лиги Квебека в качестве ассистента и главного тренера, а еще участвовал в Мемориальном кубке.

Когда Буше был помощником в «Римуски», Кросби набрал 168 (66+102) очков за регулярку QMJHL. После этого Сидни ворвался в основу «Питтсбурга». Буше вспоминал, что даже его дети долго переживали за команду. И рассказывал об особенном времени работы с Кросби: «Тогда они были совсем маленькими. У нас есть фотографии Сидни с нашими детьми на руках».

Следующим этапом карьеры стала АХЛ. Буше пришел в «Гамильтон Булдогс», который тогда был фарм-клубом «Монреаля». Там он провел всего один год: клуб занял первое место в дивизионе, дошел до финала конференции и получил награду лучшему тренеру сезона в АХЛ.

В это время он также помогал легендарному Пэту Куинну в юниорской и молодежной сборных Канады. Этот период карьеры ознаменовался двумя золотыми медалями на ЮЧМ-2008 и МЧМ-2009. Куинн был одним из тех, кто порекомендовал Буше новому генеральному менеджеру «Тампы» Стиву Айзерману.

В 2010 году Буше возглавил «Тампу». В первом же сезоне клуб дошел с ним до финала Востока, где уступил в семи матчах «Бостону», впоследствии выигравшему Кубок Стэнли. В том плей-офф «Лайтнинг» разгромили «Вашингтон» Александра Овечкина во втором раунде (4-0).

Но повторить успех не удалось: затем «Тампа» не вышла в плей-офф, а по ходу сокращенной регулярки-2012/13 Буше уволили, когда клуб находился на 14-м месте Востока.

Но еще один шанс в роли главного в НХЛ Буше все-таки получил. В 2016 году он пришел в «Оттаву». И вновь первый сезон оказался лучшим: «Сенаторс» в финале Востока проиграли «Питтсбургу». Это поражение было еще более обидным. Теперь Буше до финала Кубка Стэнли не хватило всего одной шайбы: исход седьмого матча решился во втором овертайме.

Затем снова произошел серьезный спад: невыход в плей-офф во втором сезоне и увольнение посреди третьего. После этого провала Буше в НХЛ уже почти не работал – провел лишь один сезон в «Торонто» в качестве ассистента.

В НХЛ команды Буше отличались надежной обороной и насыщенной средней зоной. Без шайбы игроки выстраивались в пассивные «1–3–1». Такой вариант формации даже на некоторое время прозвали «ловушкой Буше».

Этот стиль однажды привел к забавной ситуации. В сезоне-2011/12, когда Буше тренировал «Тампу», в матче с «Филадельфией» возникло несколько отрезков, когда обе команды стояли без дела. Игроки «Флайерс» контролировали шайбу в собственной зоне и не двигали ее вперед. Нападающие «Тампы» не прессинговали их, чтобы не разрушать защитную формацию.

Интересные факты о Буше: шрам на лице, несколько специальностей, карьера во Франции

Судьба Буше, возможно, даже интереснее тренерского пути – его жизнь насыщена разными событиями. Некоторые из них имеют тяжелый характер, но Буше эти трудности успешно преодолевал.

● В 17 лет он потерял отца – тот умер от рака. Потом Буше серьезно заболел – сам оказался на грани жизни и смерти. Врачи установили, что вирус поразил часть нервной системы. Ги болел больше года, испытывал проблемы со зрением и чувствительностью конечностей. Из-за этого он вынужденно закончил с карьерой игрока.

● У Буше очень примечательная внешность – во многом из-за шрама на лице. Его происхождение неизвестно: публично тренер лишь утверждал, что это не связано с хоккеем. По словам Ги, даже его собственные дети не знают, откуда взялся шрам.

«Не хочу пугать детей». Что за шрам на лице у нового тренера «Авангарда»

● Буше не впервой работать в Европе. Еще игроком он провел один сезон во Франции. Между «Тампой» и «Оттавой» потренировал «Берн» и выиграл Кубок Швейцарии в сезоне-2014/15.

● Тренер активно занимался образованием – у него несколько специальностей. Буше достиг степени в области искусства (история и биология окружающей среды) в 1995 году и степени инженера (сельскохозяйственная инженерия) в 1996 году. Он также имеет степень магистра в области спортивной психологии, которую получил в Монреальском университете.

● У Буше индейское происхождение. По материнской линии оно восходит к племени гуронов, которое как раз и жило на территории современных Квебека (Буше родом именно из этой провинции) и Онтарио. В НХЛ онбыл не единственным тренером с индейскими корнями – они есть у главного тренера «Торонто» Крэйга Беруби.

Вот такой человек с интересной историей теперь окажется в Омске.

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Фото: Gettyimages.ru /Fred Chartrand, Sean Kilpatrick, Justin Tang, Mark Humphrey