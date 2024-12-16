Капризов забросил 22 шайбы в 30 играх – лучший результат в истории «Миннесоты» на таком отрезке. У Габорика было 20 голов в сезоне-2006/07
Кирилл Капризов забросил 22 шайбы в 30 играх – лучший результат для «Миннесоты».
Форвард «Уайлд» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).
На его счету 47 (22+25) очков в 30 играх. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров лиги и делит лидерство в гонке снайперов с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».
22 шайбы Капризова в первых 30 матчах в сезоне – лучший результат в истории «Миннесоты» на таком отрезке. В сезоне-2006/07 у Мариана Габорика было 20 шайб в 30 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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