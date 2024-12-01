Капризов забил 61-й гол в большинстве за «Миннесоту» и вышел на 2-е место в истории клуба. Лидирует Паризе – 69 шайб
Кирилл Капризов забил очередной гол за «Миннесоту» и приблизился к рекорду клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» обыграли «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2. На счету российского форварда 2 (1+1) балла за результативность.
Эта шайба стала для Капризова 61-й в большинстве за клуб. По этому показателю он вышел на единоличное второе место в истории франшизы.
Лидирует Зак Паризе – 69 голов в большинстве. В пятерку также входят Микко Койву (60), Мариан Габорик (59) и Эндрю Брюнетт (55).
Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 38 очков в 23 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости