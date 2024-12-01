Капризов забил 61-й гол в большинстве за «Миннесоту» и вышел на 2-е место в истории клуба. Лидирует Паризе – 69 шайб

Кирилл Капризов забил очередной гол за «Миннесоту» и приблизился к рекорду клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» обыграли «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2. На счету российского форварда 2 (1+1) балла за результативность.

Эта шайба стала для Капризова 61-й в большинстве за клуб. По этому показателю он вышел на единоличное второе место в истории франшизы.

Лидирует Зак Паризе – 69 голов в большинстве. В пятерку также входят Микко Койву (60), Мариан Габорик (59) и Эндрю Брюнетт (55).

Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 38 очков в 23 играх