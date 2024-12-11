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Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 20 шайб и возглавил гонку снайперов. У Райнхарта 19 голов, у Капризова, Рантанена и Пойнта – по 18

Леон Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 20 шайб.

На форварда «Эдмонтона» был записан победный гол в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (2:1) – фактически это был автогол для «Лайтнинг».

В активе немецкого нападающего «Ойлерс» стало 20 шайб в 28 играх. Он единолично возглавил гонку снайперов лиги, обогнав Сэма Райнхарта из «Флориды» (19 голов в 29 играх). 

Третье место делят три игрока – Брэйден Пойнт («Тампа», 18 в 22), Кирилл Капризов («Миннесота», 18 в 27) и Микко Рантанен («Колорадо», 18 в 30).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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