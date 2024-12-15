Капризов делит с Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль с 22 голами
Кирилл Капризов делит с Брэйденом Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1). На его счету стало 20 шайб в 29 играх при 45 очках.
В гонке снайперов лиги 27-летний россиянин делит 2-е место с форвардом «Тампы» Брэйденом Пойнтом (20 шайб в 24 играх), сегодня поразившим ворота «Сиэтла» (5:1).
Лидирует форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль – 22 шайбы в 30 играх. Сегодня он один раз отличился в матче с «Вегасом» (6:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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