Капризов делит с Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль с 22 голами

Кирилл Капризов делит с Брэйденом Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1). На его счету стало 20 шайб в 29 играх при 45 очках.

В гонке снайперов лиги 27-летний россиянин делит 2-е место с форвардом «Тампы » Брэйденом Пойнтом (20 шайб в 24 играх), сегодня поразившим ворота «Сиэтла» (5:1).

Лидирует форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль – 22 шайбы в 30 играх. Сегодня он один раз отличился в матче с «Вегасом» (6:3).