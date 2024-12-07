Капризов забросил 17 шайб в 25 играх в сезоне НХЛ и идет в топ-3 в гонке снайперов. Впереди только Драйзайтль и Райнхарт – у них по 19 голов
Кирилл Капризов забросил 17 шайб в 25 играх и идет в топ-3 в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:1).
27-летний россиянин уступает только двум игрокам в гонке снайперов лиги.
Лидерство делят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 19 шайб в 26 играх) и Сэм Райнхарт («Флорида», 19 в 27).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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