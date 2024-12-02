Курбатов о том, когда ИИХФ примет решение по России на ОИ-2026: «В феврале или марте 2025-го. Такой опции, как wild card, нет»

Дмитрий Курбатов высказался о возможном участии России в Олимпиаде-2026.

– Когда ИИХФ примет решение, участвует ли Россия в Олимпиаде-2026 в Милане?

– В феврале или марте 2025 года. Потому что в мае пройдет конгресс ИИХФ, и к этому времени они должны четко понимать, какие 12 сборных участвуют в олимпийском хоккейном турнире.

От этого, в частности, зависит, попадает ли сборная Франции в число участников.

– Если Россию не пустят в марте 2025 года на Олимпиаду, будет ли возможность позже нашей сборной получить wild card, то есть особое приглашение?

– Такой возможности в хоккее нет. Привилегия делается только для страны-организатора, которая попадает в олимпийский турнир напрямую – как сборная Италии в данном случае.

Но такой опции, как wild card, просто нет, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.