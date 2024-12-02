Курбатов о том, когда ИИХФ примет решение по России на ОИ-2026: «В феврале или марте 2025-го. Такой опции, как wild card, нет»
– Когда ИИХФ примет решение, участвует ли Россия в Олимпиаде-2026 в Милане?
– В феврале или марте 2025 года. Потому что в мае пройдет конгресс ИИХФ, и к этому времени они должны четко понимать, какие 12 сборных участвуют в олимпийском хоккейном турнире.
От этого, в частности, зависит, попадает ли сборная Франции в число участников.
– Если Россию не пустят в марте 2025 года на Олимпиаду, будет ли возможность позже нашей сборной получить wild card, то есть особое приглашение?
– Такой возможности в хоккее нет. Привилегия делается только для страны-организатора, которая попадает в олимпийский турнир напрямую – как сборная Италии в данном случае.
Но такой опции, как wild card, просто нет, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
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