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Быков о возможном допуске России на ОИ-2026: «Отношусь скептически, политическая ситуация слишком накалена. Отсутствие россиян обедняет хоккей, тормозит эволюцию»

Вячеслав Быков оценил возможность допуска сборной России на ОИ-2026.

– Российских спортсменов в олимпийских видах начали допускать на международные соревнования под нейтральным статусом. Недавний пример – плавание. Вы надеетесь, что сборную по хоккею допустят на ближайшую Олимпиаду 2026 года?

– Я очень скептически к этому отношусь. Политическая ситуация и атмосфера слишком накалена во всем мире, в Европе. Мне верится в это с трудом, хотя я очень позитивный человек.

Знаете, надежда умирает последней, как говорится. Будем надеяться, что здесь возобладает какое-то уважение к нашим ребятам, к нашей сборной.

Надо учесть и то, если наши ребята не участвуют в таких соревнованиях, это обедняет сам вид спорта и, в какой-то степени, тормозит эволюцию хоккея в целом.

Только при возможности конкурировать с сильнейшими спортсменами из разных стран и происходит эта эволюция, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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