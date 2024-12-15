Кузнецов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Набоков – лучший вратарь, Хайруллин – нападающий
Евгений Кузнецов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала-2024.
«Россия 25» выиграла турнир, который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».
Российская команда набрала 6 очков после 3 игр и заняла первое место в таблице.
Лучшим нападающим Кубка Первого канала признан Марат Хайруллин (СКА).
Лучшим вратарем назван Илья Набоков («Металлург»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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