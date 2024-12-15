Кузнецов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Набоков – лучший вратарь, Хайруллин – нападающий

Евгений Кузнецов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала-2024.

«Россия 25» выиграла турнир, который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».

Российская команда набрала 6 очков после 3 игр и заняла первое место в таблице.

Лучшим нападающим Кубка Первого канала признан Марат Хайруллин (СКА).

Лучшим вратарем назван Илья Набоков («Металлург »).