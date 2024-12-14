Кузнецов после 4:3 с Беларусью: «Ребята кайфуют в сборной, надеюсь. Становясь старше, начинаешь ценить такие моменты. Забил важный гол, выиграли, сейчас можно улыбаться 24 часа»
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла белорусскую сборную (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Победную шайбу в овертайме забросил форвард СКА Евгений Кузнецов.
– Владислав Третьяк при общении с прессой сказал, как его тронула ваша фраза в раздевалке после матча о том, что нужно ценить каждый момент в сборной. Насколько для вас важна каждая минута в сборной, учитывая то, что вы вернулись?
– Я думал, что все, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке. Но раз это стало известно, то да. К сожалению, я уже в таком возрасте, когда приходится не то чтобы учить, а делиться какой-то своей историей.
Я в сборной играю с 18-19 лет, и, когда ты молодой парень, то ходишь, хихикаешь, кажется, что хоккей с тобой будет постоянно. Но, становясь старше, начинаешь ценить такие моменты.
Поэтому не хочется как-то навязывать свое мнение или учить ребят, кто помоложе. Просто хочется им передать то, что рассказывали мне в свое время, чтобы они понимали. Поэтому, надеюсь, что все ребята кайфуют от времени, проведенного в сборной.
– Как вам игра? Матч получился напряженным, в одном из эпизодов вам прилетело от Степана Фальковского, как удалось забить в овертайме?
– Матч тяжелый, сейчас уже все научились кататься и играть. Наверное, такие стереотипы у людей еще есть, что с какой-то слабой сборной играешь. Но сейчас такого уже нет.
Поэтому люди, кто в хоккее разбирается, понимают, что с каждым соперником тяжело, если они играют организованно. Сегодня мы это увидели. Хорошо, что победили. Мой гол? Забрали шайбу, Василич [Василий Глотов] отдал пас хороший.
Забил важный гол, но самое главное, что выиграли. Сейчас можно улыбаться 24 часа. Ведь это то, ради чего молодые ребята приезжают в сборную, ведь если бы проиграли, то, думаю, атмосфера была бы другая, и воспоминания остались бы негативные. А так все в наших руках, нужно выходить и завтра выиграть, – сказал нападающий СКА и «России 25».
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