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Кузнецов после 4:3 с Беларусью: «Ребята кайфуют в сборной, надеюсь. Становясь старше, начинаешь ценить такие моменты. Забил важный гол, выиграли, сейчас можно улыбаться 24 часа»

Евгений Кузнецов доволен победой «России 25» над сборной Беларуси.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла белорусскую сборную (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Победную шайбу в овертайме забросил форвард СКА Евгений Кузнецов.

– Владислав Третьяк при общении с прессой сказал, как его тронула ваша фраза в раздевалке после матча о том, что нужно ценить каждый момент в сборной. Насколько для вас важна каждая минута в сборной, учитывая то, что вы вернулись?

– Я думал, что все, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке. Но раз это стало известно, то да. К сожалению, я уже в таком возрасте, когда приходится не то чтобы учить, а делиться какой-то своей историей.

Я в сборной играю с 18-19 лет, и, когда ты молодой парень, то ходишь, хихикаешь, кажется, что хоккей с тобой будет постоянно. Но, становясь старше, начинаешь ценить такие моменты.

Поэтому не хочется как-то навязывать свое мнение или учить ребят, кто помоложе. Просто хочется им передать то, что рассказывали мне в свое время, чтобы они понимали. Поэтому, надеюсь, что все ребята кайфуют от времени, проведенного в сборной.

– Как вам игра? Матч получился напряженным, в одном из эпизодов вам прилетело от Степана Фальковского, как удалось забить в овертайме?

– Матч тяжелый, сейчас уже все научились кататься и играть. Наверное, такие стереотипы у людей еще есть, что с какой-то слабой сборной играешь. Но сейчас такого уже нет.

Поэтому люди, кто в хоккее разбирается, понимают, что с каждым соперником тяжело, если они играют организованно. Сегодня мы это увидели. Хорошо, что победили. Мой гол? Забрали шайбу, Василич [Василий Глотов] отдал пас хороший.

Забил важный гол, но самое главное, что выиграли. Сейчас можно улыбаться 24 часа. Ведь это то, ради чего молодые ребята приезжают в сборную, ведь если бы проиграли, то, думаю, атмосфера была бы другая, и воспоминания остались бы негативные. А так все в наших руках, нужно выходить и завтра выиграть, – сказал нападающий СКА и «России 25».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ФХР
logoВасилий Глотов
сборная России U25
logoСКА
logoСтепан Фальковский
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logoСборная Беларуси по хоккею
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