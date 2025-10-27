Губерниев про Овечкина: «Еще 3-4 года может играть на высоком уровне в НХЛ при отсутствии травм и должном подходе. Не удивлюсь, если будет до 53 лет фигачить, как Ягр»
Дмитрий Губерниев считает, что Александр Овечкин может еще 3-4 года играть в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» ранее достиг отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Еще года три‑четыре при отсутствии травм и должном подходе Овечкин может играть на высоком уровне в НХЛ – я в этом не сомневаюсь.
А потом еще и в Россию вернется.
Не удивлюсь, если, как Ягр, будет до 53 фигачить. Саша велик по‑настоящему», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
