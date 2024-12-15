Кузнецов о тонированном визоре: «У меня проблем много с головой. Так играть намного лучше, голова не болит. В «России 25» можно, а в КХЛ не разрешают»
Евгений Кузнецов высказался об игре в тонированном визоре.
– Вы за сборную в тонированном визоре играете, а за СКА – нет, вы так Сергею Федорову подражаете?
– Нет, у меня просто проблем много с головой, поэтому здесь можно, а в КХЛ не разрешают.
Мне с таким визором играть намного лучше, голова не болит, – сказал нападающий СКА и «России 25» Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХР
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