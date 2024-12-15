Форвард «России 25» и СКА Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала по версии «Норникеля»
Василий Глотов получил приз по итогам Кубка Первого канала.
«Лучшим игроком турнира по версии официального партнера Федерации хоккея России – компании «Норникель» – стал Василий Глотов!
Специальную награду Васе вручил популярный хоккейный блогер Vobon», – сообщила ФХР.
Представляющий СКА форвард принял участие в трех матчах «России 25», отметившись голом в ворота Казахстана (3:1) и результативной передачей в игре с Беларусью (4:3 ОТ).
Фото: t.me/rusicehockey
Кузнецов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Набоков – лучший вратарь, Хайруллин – нападающий
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ФХР
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