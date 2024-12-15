Форвард «России 25» и СКА Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала по версии «Норникеля»

Василий Глотов получил приз по итогам Кубка Первого канала.

«Лучшим игроком турнира по версии официального партнера Федерации хоккея России – компании «Норникель» – стал Василий Глотов !

Специальную награду Васе вручил популярный хоккейный блогер Vobon», – сообщила ФХР.

Представляющий СКА форвард принял участие в трех матчах «России 25», отметившись голом в ворота Казахстана (3:1) и результативной передачей в игре с Беларусью (4:3 ОТ).

Фото: t.me/rusicehockey

Кузнецов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Набоков – лучший вратарь, Хайруллин – нападающий