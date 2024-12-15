Рябыкин про уровень КПК: «Хоккей – зрелище для болельщиков. Люди проголосовали ногами, на каждый матч России собирается больше народу, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии»
– Что скажете о Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге?
– В основном слежу за Кубком по прессе, в ней много ворчания со стороны специалистов, которые не считают уровень Кубка Первого канала высоким.
– Они правы?
– В чем-то, наверное, правы. Та же сборная Казахстана представлена в основном хоккеистами из внутреннего чемпионата, понятно, что на фоне нашей команды или сборной легионеров она проседает. Правильный ли это ход со стороны казахстанцев – покажет чемпионат мира.
Но на самом деле все эти сетования – не по делу. Хоккей – это в первую очередь зрелище для болельщиков, а не для специалистов. Люди проголосовали ногами, на каждый матч сборной России в Питере собирается больше народу, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии. Вот что в сухом остатке.
– С призом «Известий» уровень турнира в Питере можете сравнить?
– А нужно ли это делать? Приз «Известий» считался малым чемпионатом Европы, его уровень был высочайшим. Все нынешние этапы Евротура с ним не сравнятся – не то что Кубок Первого канала.
– Что скажете об игре сборной «России 25»?
– На мой взгляд, тут нужна не хоккейная, а эмоциональная оценка. Самое главное, что в нынешние времена удалось собрать сборную и показать ее болельщикам, в том числе по общенациональному каналу, на котором хоккей – редкий гость. В этом основной итог турнира, – сказал экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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