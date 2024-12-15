Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»

Роман Ротенберг рассказал о нюансах формирования звеньев в «России 25».

«Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Ранее команда Ротенберга одержала победу над сборной мира КХЛ со счетом 4:1.

«Россия 25» проведет заключительный матч турнира против команды Казахстана.

– Вопрос по поводу сочетания Полтапова, Соркина и Абрамова. Все-таки в клубе они играют одной тройкой и являются лидерами. А в сборной вы решили их разбить. Объясните логику и почему им не дали сыграть вместе здесь.

– Мы всегда ищем баланс. Если вы вспомните, то мы эту тройку сами создали на прошлом Кубке Первого канала здесь в сборной. Но все-таки игра в клубе и игра в сборной – две совершенно разные вещи, как мы увидели сегодня.

Это совершенно другой уровень хоккея. Если вы посмотрите третий период, Руслан Исхаков уже выходил с края. И здорово сыграл именно в этом сочетании, очень здорово сыграл.

Он мог быть героем этой встречи: обыграл двух игроков и просто чуть-чуть не попал щелочку. Я считаю, что все на своих местах. У нас все звенья сбалансированные. Но в то же время игра вносит свои изменения, вносит свои коррективы.

Работаем по факту, по ситуации. Но я считаю, что эти звенья все абсолютно себя оправдывают, и об этом говорит результат сборной России.

– Мы можем увидеть в следующей игре какие-то изменения? Посмотреть, например, на Даниила Аймурзина, на других ребят, которые не играли.

– Честно, еще не обсуждали состав. Но мое мнение, оно простое. Есть ребята, которые сыграли два матча, два тяжелейших матчи. И первая, против сборной мира, против железного Майка Кинэна . И вторая игра против сборной Беларуси .

Сегодня мы видели, что наши ребята сыграли две тяжелые игры и где-то отдали очень много эмоций в предыдущей игре со сборной мира. Это правда была тяжелая игра.

Феноменально играл вратарь Смит, мы никак не могли его пробить в первом периоде. Это все не так просто. Это очень важные две победы. Мы еще посмотрим с тренерским штабом, потому что нам нужно выставлять максимально сильный состав на завтра, чтобы закрепить успех.

На сегодняшний день мы еще ничего не выиграли с точки зрения турнира. Самая важная игра – следующая, финал турнира. А на финал выходят всегда самые сильные игроки.

Есть травмы, есть микротравмы. Сегодня была очень жесткая битва. С учетом общения с медицинским штабом, тренерским штабом мы примем решение по составу.

И это будет сильнейший состав, который возможен на сегодняшний день. Здесь никаких экспериментов быть не может, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.