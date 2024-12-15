  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»
2

Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»

Роман Ротенберг рассказал о нюансах формирования звеньев в «России 25».

«Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Ранее команда Ротенберга одержала победу над сборной мира КХЛ со счетом 4:1. 

«Россия 25» проведет заключительный матч турнира против команды Казахстана. 

– Вопрос по поводу сочетания Полтапова, Соркина и Абрамова. Все-таки в клубе они играют одной тройкой и являются лидерами. А в сборной вы решили их разбить. Объясните логику и почему им не дали сыграть вместе здесь.

– Мы всегда ищем баланс. Если вы вспомните, то мы эту тройку сами создали на прошлом Кубке Первого канала здесь в сборной. Но все-таки игра в клубе и игра в сборной – две совершенно разные вещи, как мы увидели сегодня.

Это совершенно другой уровень хоккея. Если вы посмотрите третий период, Руслан Исхаков уже выходил с края. И здорово сыграл именно в этом сочетании, очень здорово сыграл.

Он мог быть героем этой встречи: обыграл двух игроков и просто чуть-чуть не попал щелочку. Я считаю, что все на своих местах. У нас все звенья сбалансированные. Но в то же время игра вносит свои изменения, вносит свои коррективы.

Работаем по факту, по ситуации. Но я считаю, что эти звенья все абсолютно себя оправдывают, и об этом говорит результат сборной России. 

– Мы можем увидеть в следующей игре какие-то изменения? Посмотреть, например, на Даниила Аймурзина, на других ребят, которые не играли.

– Честно, еще не обсуждали состав. Но мое мнение, оно простое. Есть ребята, которые сыграли два матча, два тяжелейших матчи. И первая, против сборной мира, против железного Майка Кинэна. И вторая игра против сборной Беларуси.

Сегодня мы видели, что наши ребята сыграли две тяжелые игры и где-то отдали очень много эмоций в предыдущей игре со сборной мира. Это правда была тяжелая игра.

Феноменально играл вратарь Смит, мы никак не могли его пробить в первом периоде. Это все не так просто. Это очень важные две победы. Мы еще посмотрим с тренерским штабом, потому что нам нужно выставлять максимально сильный состав на завтра, чтобы закрепить успех.

На сегодняшний день мы еще ничего не выиграли с точки зрения турнира. Самая важная игра – следующая, финал турнира. А на финал выходят всегда самые сильные игроки.

Есть травмы, есть микротравмы. Сегодня была очень жесткая битва. С учетом общения с медицинским штабом, тренерским штабом мы примем решение по составу.

И это будет сильнейший состав, который возможен на сегодняшний день. Здесь никаких экспериментов быть не может, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ФХР
logoМаксим Соркин
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoДанил Аймурзин
logoСКА
logoПрохор Полтапов
logoРуслан Исхаков
logoМайк Кинэн
logoСборная Беларуси по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoВиталий Абрамов
logoЦСКА
logoSports – Казахстан
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему Ротенберг психует из-за травмы в матче сборной: СКА лишился потенциально важного игрока
4сегодня, 20:57
Ротенберг про 3 гола Беларуси за 68 секунд: «Вины Набокова нет, он лучший вратарь КХЛ. Хоккей – не театр, не кино, здесь нет сценариев, можно и 5 забить. Я брал тайм-аут в таких случаях, но задним умом все крепки»
12сегодня, 19:50
Ротенберг о 4:3 с Беларусью: «Об этой игре будут долго говорить, хоккей высочайшего уровня. Кузнецов забил как «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ»
91сегодня, 18:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Хмелевски о России на ЧМ: «Одна из лучших хоккейных держав на международной арене. Медаль могли бы запросто заработать»
212 минут назад
Капризов забил 2 гола «Филадельфии» и обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Миннесоты» 45 очков в 29 играх
1634 минуты назадВидео
НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Миннесота» победила «Филадельфию», «Эдмонтон» играет с «Вегасом», «Тампа» в гостях у «Сиэтла»
22237 минут назадLive
Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери
51сегодня, 21:06Видео
У Панарина 36 (15+21) очков в 29 матчах сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал передачу в игре с «Лос-Анджелесом»
1сегодня, 20:50
Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Вашингтоном» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»
4сегодня, 20:35
Кузнецов после 4:3 с Беларусью: «Ребята кайфуют в сборной, надеюсь. Становясь старше, начинаешь ценить такие моменты. Забил важный гол, выиграли, сейчас можно улыбаться 24 часа»
7сегодня, 20:22
Ротенберг про 3 гола Беларуси за 68 секунд: «Вины Набокова нет, он лучший вратарь КХЛ. Хоккей – не театр, не кино, здесь нет сценариев, можно и 5 забить. Я брал тайм-аут в таких случаях, но задним умом все крепки»
12сегодня, 19:50
Шестеркин заменен во 2-м периоде после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Вратарь «Рейнджерс» пропустил 5 голов за матч в 5-й раз в сезоне
24сегодня, 19:27
Ротенберг о 4:3 с Беларусью: «Об этой игре будут долго говорить, хоккей высочайшего уровня. Кузнецов забил как «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ»
91сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Хотелось обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что с этим спортом стоит связываться»
сегодня, 19:38
Кинэн о сборной мира КХЛ: «Интереснее сыграть с «Россией 25» не в первом матче – было бы больше возможностей показать наш максимум. У некоторых ребят травмы, смысла рисковать нет»
3сегодня, 19:06
Елесин о «России 25» и КПК: «Отличная возможность выступить за нашу страну, защитить герб, порадовать болельщиков»
1сегодня, 18:16
«Айлендерс» поместили Энгвалла и Вальстрома на драфт отказов. Клубу нужно место под потолком зарплат для возвращения Барзэла и Дюклера из списка травмированных
3сегодня, 17:43
Миллер из «Ак Барса»: «Смогу выступить в НХЛ, надеюсь. Если нет, буду наслаждаться игрой в КХЛ, впереди еще год контракта»
сегодня, 17:17
«Сочи» может обменять Рассказова в «Сибирь». У форварда 3+3 в 24 матчах (Алексей Потапов)
4сегодня, 16:10
Плющев о шансах Кучерова на Кубок Стэнли: «В НХЛ есть и другие россияне, они тоже хотят трофей. Хоккей – командный вид, отдельные личности только украшают игру команды»
сегодня, 15:22
Меркли о КПК: «Атмосфера на «СКА-Арене» сравнима с НХЛ, просто немыслимо! Стараемся наслаждаться Петербургом и турниром»
1сегодня, 15:11
Квартальнов о 3:4 с «Россией 25»: «Беларусь была хорошо готова и здорово играла. Верили, что победим»
2сегодня, 14:41
Демидов о допуске к МЧМ-2025: «Мы бы поехали и играли с листа. Россия выглядела бы очень достойно – у пловцов наш парень так уже три золота завоевал»
4сегодня, 13:31
Рекомендуем