Симашев о «России 25»: «Кузнецов постоянно говорит, шутит, как Радулов в «Локомотиве». Разряжает обстановку, от него один позитив»

Дмитрий Симашев подвел итоги матча с Беларусью (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала.

– Тяжелый матч. Может, где-то не настроились, а соперник сильный. Нужно отдать дань уважения белорусам – всегда играли активно, в тело. С ними никогда играть легко не было.

В овертайме Вася Глотов отоборонялся, отдал пас, а Кузя исполнил. Они вдвоем сделали хорошую работу.

– Евгений Кузнецов наверняка добавляет позитив в раздевалке?

– Да, Кузя постоянно говорит, шутит, как у нас в «Локомотиве » Саня Радулов. Разряжает обстановку шутками и смехом, от него один позитив, – сказал защитник «России 25» и «Локомотива» Дмитрий Симашев .