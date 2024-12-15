Симашев о «России 25»: «Кузнецов постоянно говорит, шутит, как Радулов в «Локомотиве». Разряжает обстановку, от него один позитив»
Дмитрий Симашев подвел итоги матча с Беларусью (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала.
– Тяжелый матч. Может, где-то не настроились, а соперник сильный. Нужно отдать дань уважения белорусам – всегда играли активно, в тело. С ними никогда играть легко не было.
В овертайме Вася Глотов отоборонялся, отдал пас, а Кузя исполнил. Они вдвоем сделали хорошую работу.
– Евгений Кузнецов наверняка добавляет позитив в раздевалке?
– Да, Кузя постоянно говорит, шутит, как у нас в «Локомотиве» Саня Радулов. Разряжает обстановку шутками и смехом, от него один позитив, – сказал защитник «России 25» и «Локомотива» Дмитрий Симашев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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