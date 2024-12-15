Хмелевски о России на ЧМ: «Одна из лучших хоккейных держав на международной арене. Медаль могли бы запросто заработать»

Саша Хмелевски назвал Россию одной из лучших сборных в мире.

Сборная мира КХЛ обыграла команду Казахстана (4:1) в матче Кубка Первого канала. Форвард сборной легионеров Саша Хмелевски отметился голом в этой игре.

«Россия всегда была одной из лучших хоккейных держав на международной арене. Они запросто бы могли заработать медаль [чемпионата мира]», – сказал нападающий «Салавата Юлаева » и сборной мира КХЛ .