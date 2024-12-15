Хмелевски о России на ЧМ: «Одна из лучших хоккейных держав на международной арене. Медаль могли бы запросто заработать»
Саша Хмелевски назвал Россию одной из лучших сборных в мире.
Сборная мира КХЛ обыграла команду Казахстана (4:1) в матче Кубка Первого канала. Форвард сборной легионеров Саша Хмелевски отметился голом в этой игре.
«Россия всегда была одной из лучших хоккейных держав на международной арене. Они запросто бы могли заработать медаль [чемпионата мира]», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» и сборной мира КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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