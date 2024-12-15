Киллорн с 2+1, Маккиннон с 2+1 и Капризов с дублем – звезды дня в НХЛ

Алекс Киллорн, Нэтан Маккиннон и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Миннесоты » Кирилл Капризов с дублем в ворота «Филадельфии» (4:1). Он делит 2-е место в гонке снайперов лиги с 20 шайбами.

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:2). Он первым в сезоне набрал 50 очков и лидирует в гонке бомбардиров.

Первая звезда – форвард «Анахайма » Алекс Киллорн с 3 (2+1) очками в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).