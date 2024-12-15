Киллорн с 2+1, Маккиннон с 2+1 и Капризов с дублем – звезды дня в НХЛ
Алекс Киллорн, Нэтан Маккиннон и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с дублем в ворота «Филадельфии» (4:1). Он делит 2-е место в гонке снайперов лиги с 20 шайбами.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:2). Он первым в сезоне набрал 50 очков и лидирует в гонке бомбардиров.
Первая звезда – форвард «Анахайма» Алекс Киллорн с 3 (2+1) очками в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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