Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Рантанена и Кучерова – 4 балла
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх.
Форвард «Колорадо» сделал дубль и результативную передачу в матче с «Нэшвиллом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали второй звездой встречи.
На счету 29-летнего канадца стало 50 (13+37) баллов в 32 играх в текущем сезоне.
Он лидирует в гонке бомбардиров лиги с отрывом в 4 очка от ближайших преследователей – одноклубника Микко Рантанена (46 очков в 32 играх, 18+28, сегодня – ассистентский хет-трик) и форварда «Тампы» Никиты Кучерова (46 в 26, 14+32, сегодня – 2 передачи в матче с «Сиэтлом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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