Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Рантанена и Кучерова – 4 балла

Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх.

Форвард «Колорадо » сделал дубль и результативную передачу в матче с «Нэшвиллом » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ . Его признали второй звездой встречи.

На счету 29-летнего канадца стало 50 (13+37) баллов в 32 играх в текущем сезоне.

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги с отрывом в 4 очка от ближайших преследователей – одноклубника Микко Рантанена (46 очков в 32 играх, 18+28, сегодня – ассистентский хет-трик) и форварда «Тампы» Никиты Кучерова (46 в 26, 14+32, сегодня – 2 передачи в матче с «Сиэтлом»).