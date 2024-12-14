У Панарина 36 (15+21) очков в 29 матчах сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал передачу в игре с «Лос-Анджелесом»
Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче против «Лос-Анджелеса».
«Рейнджерс» проиграли со счетом 1:5 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий команды Артемий Панарин отметился передачей на Филипа Хитила во втором периоде встречи.
В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 36 (15+21) очков в 29 матчах чемпионата. Он лучший бомбардир команды.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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