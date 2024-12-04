Барбашев забил 13-й гол в сезоне в матче с «Эдмонтоном». Он лучший снайпер «Вегаса», у форварда 28 очков в 26 играх
Иван Барбашев признан второй звездой матча против «Эдмонтона».
«Вегас» одержал победу со счетом 1:0 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забил 13-й гол в нынешнем сезоне во втором периоде встречи.
Также в этом матче россиянин набрал полезность «плюс 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 21:40.
В этом сезоне Барбашев отметился 28 (13+15) баллами в 26 матчах чемпионата. Он является лучшим снайпером команды, опережая Павла Дорофеева (12).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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