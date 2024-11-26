Кузнецов о попадании в состав «России 25»: «Не разговаривал с Ротенбергом. Это расширенный список, нужно смотреть, как будет по ситуации. Для меня счастье играть в хоккей, тем более за сборную»

Евгений Кузнецов высказался о попадании в расширенный состав «России 25».

Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала , включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба.

– Какая ваша реакция на то, что вы попали в расширенный список сборной России для участия в международном турнире в декабре в Санкт-Петербурге? Это для вас особенное событие?

– Не знаю… Даже не разговаривал с Романом Борисовичем [Ротенбергом] по поводу сборной. Это ведь расширенный список, поэтому нужно смотреть, как будет по ситуации. Травмы, не травмы – есть много моментов, которые влияют на это решение.

Но я уверен, что мы обязательно эту тему обсудим. И сделаем, как будет лучше для всех.

Для меня все равно счастье играть в хоккей, тем более за сборную. Поиграть дома, моя дочь еще не видела, как папа выступает за национальную команду. Это же дети, для них тоже крутое событие. Но окончательное решение надо немножко подождать.

– А у вас была мысль после истории в 2019 году, что вы могли бы вообще за сборную не сыграть?

– У меня разные мысли возникали. Даже такая фантастическая, что, может, мне за белорусов сыграть? (смеется). То есть мысли были совершенно удивительные.

Но их суть в том, что я все равно хотел еще за сборную выступать, чтобы не было такого, будто та история в 2019 году поставила на мне какой-то крест, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.

Напомним, в августе 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин.

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