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Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»

Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала является вызовом для НХЛ.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.

– 80 тысяч собирали [матчи на открытом воздухе]. Может ли вернуться эта традиция? Например, СКА с «Ак Барсом» сыграть под открытым небом?

– Все возможно. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на сборной России. Мы сейчас полностью сконцентрированы на следующей игре. В четверг у нас игра против сборной мира.

Все остальное потом обсудим, уже после Кубка Первого канала.

– Можно ли сказать, что это ответ Турниру четырех наций НХЛ? У нас вот четыре сборные, тоже четыре нации, даже больше.

– Это вызов для НХЛ.

– Вызов? В чем?

– Что мы лучше. Докажем делом, – передает слова главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга корреспондент Спортс” Александр Плеханов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
сборная России U25
Турнир четырех наций НХЛ
logoНХЛ
logoКубок Первого канала
logoАк Барс
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
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