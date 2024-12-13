Демидов о личной задаче на вторую половину сезона: «Завоевать Кубок Гагарина. У СКА все есть, чтобы идти за победой»
– Насколько вы рады получить вызов в сборную?
– Это престижно. Я рад. Это хороший шанс проявить себя.
– Как вы отметили день рождения? Вам 10 декабря исполнилось 19 лет.
– Да нормально. Я провел его на тренировке. Потом просто посидел и отметил, да и все.
– Как вам игра вашего друга Матвея Мичкова в НХЛ?
– Я считаю, что он вышел на еще более высокий уровень. Большой молодец, набрал хороший темп. Только вперед, полный газ! Мы переписываемся, и Матвей меня поздравил с днем рождения.
– Как вам собственные итоги первой половины чемпионата КХЛ?
– Я даже не знаю… Думаю, не мне надо говорить о своей игре. Пусть об этом высказываются те, кто этим занимается.
Но выступать в КХЛ со взрослыми ребятами очень приятно, это большой опыт для меня.
– Какие у вас личные задачи на вторую половину сезона?
– Надо завоевать Кубок Гагарина. Самая главная наша цель. У нас все есть, чтобы идти за победой, – сказал форвард СКА и «России 25» Иван Демидов.
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