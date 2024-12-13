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Демидов о личной задаче на вторую половину сезона: «Завоевать Кубок Гагарина. У СКА все есть, чтобы идти за победой»

Иван Демидов рассказал о своей цели на вторую половину сезона-2024/25.

– Насколько вы рады получить вызов в сборную?

– Это престижно. Я рад. Это хороший шанс проявить себя.

– Как вы отметили день рождения? Вам 10 декабря исполнилось 19 лет.

– Да нормально. Я провел его на тренировке. Потом просто посидел и отметил, да и все.

– Как вам игра вашего друга Матвея Мичкова в НХЛ?

– Я считаю, что он вышел на еще более высокий уровень. Большой молодец, набрал хороший темп. Только вперед, полный газ! Мы переписываемся, и Матвей меня поздравил с днем рождения.

– Как вам собственные итоги первой половины чемпионата КХЛ?

– Я даже не знаю… Думаю, не мне надо говорить о своей игре. Пусть об этом высказываются те, кто этим занимается.

Но выступать в КХЛ со взрослыми ребятами очень приятно, это большой опыт для меня.

– Какие у вас личные задачи на вторую половину сезона?

– Надо завоевать Кубок Гагарина. Самая главная наша цель. У нас все есть, чтобы идти за победой, – сказал форвард СКА и «России 25» Иван Демидов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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