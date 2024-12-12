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Иван Демидов: «Не скажу, что полностью доволен сезоном. С Ротенбергом есть индивидуальные беседы, он часто проводит их не только с молодыми игроками СКА»

Иван Демидов рассказал об индивидуальных беседах с Романом Ротенбергом.

«Я бы не сказал, что полностью доволен своим сезоном. Нельзя быть на 100% довольным, но в целом все было более или менее нормально. Хотя я могу играть лучше.

Физически я чувствую себя хорошо, усталости не ощущаю, никаких серьезных проблем нет. Я даже не ощущаю большой разницы между игрой в молодежной лиге и в КХЛ. Конечно, поначалу нужно было немного привыкнуть, но сейчас все нормально. 

С Романом Ротенбергом у нас есть индивидуальные беседы, тренер часто проводит их с игроками, не только с молодыми.

В свободное время меня вряд ли где-то можно встретить, кроме «Хоккейного города» СКА. Я особо никуда не выбираюсь. Продолжаю много дополнительно работать на льду и в бросковой зоне», – сказал нападающий СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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