Плешков о «СКА-Арене»: «Самая большая в мире – здорово, что в России есть такие. Сделана по стандартам нового поколения»
Артемий Плешков поделился мнением о «СКА-Арене».
Вчера 22-летний голкипер стал победителем турнира «3х3» на Кубке Первого канала и был признан лучшим вратарем.
– Классная арена, здорово, что у нас в стране есть такие. Самая большая в мире. Во время игры особо трибуны и не замечаю.
– Какие улучшения заметили на «СКА-Арене», если сравнивать ее с Ледовым дворцом?
– Во-первых, она больше. Она новее, современнее. Она сделана по стандартам новых арен, арен нового поколения. Много чего есть для восстановления после матчей, для развития.
Ледовый дворец – хорошая арена, но уже старая. И, как я понимаю, его уже не переделать. Там такие основательные стены. Все помещения уже не поменять. Может, возможности какие-то и есть, а вот пространства нет, – сказал вратарь СКА и «России 25» Артемий Плешков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт День за Днем»
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