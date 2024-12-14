Торторелла о лакроссах: «Я проиграл эту чертову битву. Не думаю, что это должно быть в нашей игре, но что есть, то есть»
Форвард «Филадельфии» попытался занести шайбу в ворота на крюке клюшки в матче с «Ред Уингс» (4:1), но вратарь соперника Кэм Тэлбот закрыл верхний угол.
«Я проиграл битву, верно? Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но я проиграл эту битву.
Я разговаривал с ним в начале сезона, когда он постоянно делал это. И это были потери шайбы.
Я хочу, чтобы Мич понял, что он очень хороший игрок, когда играет с шайбой, отдает пас, когда он за воротами, он опасен. Что мне делать, сказать: «Не делай этого»?
Что я сделал, так это сказал ему, что он должен понимать, что есть и другие способы, потому что несколько раз, когда он пытался это сделать в начале сезона, это были лишь потери шайбы.
Так что, да, я проиграл эту чертову битву. Я не собираюсь пытаться с этим бороться... Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но что есть, то есть», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с «Детройтом», но Тэлбот закрыл верхний угол
Торторелла о лакросс-голах: «За это оторвали бы голову в 2000-х. Не уверен, что это хорошо для хоккея»
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