Мичков – основной претендент на «Колдер» по версии Ассоциации журналистов. Селебрини и Вульф – в числе фаворитов (ESPN)

Матвей Мичков является главным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».

ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов относительно того, кого они считают лидерами в гонке за приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате НХЛ.

Представители Ассоциации журналистов определяют обладателя «Колдер Трофи» по итогам сезона.

Главным претендентом на выигрыш в номинации считается Матвей Мичков. Нападающий «Филадельфии» набрал 25 (11+14) очков в 26 матчах чемпионата в этом сезоне.

В число главных соперников россиянина вошли форвард Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари».