Мичков – основной претендент на «Колдер» по версии Ассоциации журналистов. Селебрини и Вульф – в числе фаворитов (ESPN)
Матвей Мичков является главным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».
ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов относительно того, кого они считают лидерами в гонке за приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате НХЛ.
Представители Ассоциации журналистов определяют обладателя «Колдер Трофи» по итогам сезона.
Главным претендентом на выигрыш в номинации считается Матвей Мичков. Нападающий «Филадельфии» набрал 25 (11+14) очков в 26 матчах чемпионата в этом сезоне.
В число главных соперников россиянина вошли форвард Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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