Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с «Детройтом», но Тэлбот закрыл угол

Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с «Детройтом».

Форвард «Филадельфии» попытался занести шайбу в ворота в матче с «Ред Уингс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

20-летний россиянин предпринял такую попытку во втором периоде, но вратарь соперника Кэм Тэлбот был начеку и закрыл ближний угол.

Мичков остался без очков впервые за 6 матчей. У него 3 броска, 3 хита и малый штраф за 16:14 с «Детройтом»