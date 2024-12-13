Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с «Детройтом», но Тэлбот закрыл угол
Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с «Детройтом».
Форвард «Филадельфии» попытался занести шайбу в ворота в матче с «Ред Уингс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
20-летний россиянин предпринял такую попытку во втором периоде, но вратарь соперника Кэм Тэлбот был начеку и закрыл ближний угол.
Мичков остался без очков впервые за 6 матчей. У него 3 броска, 3 хита и малый штраф за 16:14 с «Детройтом»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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