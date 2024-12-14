Зукарелло и Брудин близки к возвращению в «Миннесоту». Игроки пропустили 13 и 8 матчей соответственно из-за травм

Матс Зукарелло и Юнас Брудин близки к возвращению в состав «Миннесоты».

Норвежский форвард пропустил 13 последних матчей из-за травмы нижней части тела. Брудин не участвовал в восьми предыдущих играх команды из-за повреждения верхней части тела.

«Сегодня они снова катаются, так что их возвращение близко. Вернутся ли они к предстоящей игре или в следующую среду? Это будет обсуждаться между игроками и специалистами», – сказал главный тренер «Миннесоты » Джон Хайнс .

«Уайлд» также потеряли на несколько недель из-за травмы защитника Джейкоба Миддлтона , четыре последних матча пропустил Юэль Эрикссон Эк .

«Миннесота» забрала Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона» и поместила Миддлтона в список травмированных на долгий срок