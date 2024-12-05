Хоккеисты «Миннесоты» Брудин, Эрикссон Эк и Зукарелло пропустят несколько недель из-за травм
Четыре хоккеиста «Миннесоты» не сыграют в предстоящих матчах из-за травм.
Клуб из Миннеаполиса опубликовал информацию о травмировнных хоккеистах команды.
Защитник Юнас Брудин (травма верхней части тела), а также нападающие Матс Зукарелло (травма нижней части тела) и Юэль Эрикссон Эк (травма нижней части тела) выбыли на несколько недель.
Форвард Якуб Лауко (травма нижней части тела) вернется в строй со дня на день.
На данный момент «Миннесота» лидирует в общей таблице НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Миннесоты»
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