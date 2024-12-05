Хоккеисты «Миннесоты» Брудин, Эрикссон Эк и Зукарелло пропустят несколько недель из-за травм

Четыре хоккеиста «Миннесоты» не сыграют в предстоящих матчах из-за травм.

Клуб из Миннеаполиса опубликовал информацию о травмировнных хоккеистах команды.

Защитник Юнас Брудин (травма верхней части тела), а также нападающие Матс Зукарелло (травма нижней части тела) и Юэль Эрикссон Эк (травма нижней части тела) выбыли на несколько недель.

Форвард Якуб Лауко (травма нижней части тела) вернется в строй со дня на день.

На данный момент «Миннесота» лидирует в общей таблице НХЛ .