«Миннесота» забрала Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона» и поместила Миддлтона в долгосрочный список травмированных
Трэвис Дермотт стал игроком «Миннесоты».
«Уайлд» забрали защитника с драфта отказов, куда он был помещен «Эдмонтоном».
В нынешнем сезоне НХЛ Трэвис Дермотт провел 10 матчей и не набрал очков при полезности «минус 3».
Кроме того, «Миннесота» поместила защитника Джейка Миддлтона в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.
В нынешнем сезоне он провел 29 игр и набрал 13 (5+8) баллов при полезности «плюс 22».
Защитник покинул площадку в первом периоде матча с «Эдмонтоном» после того, как заблокировал бросок Эвана Бушара рукой. Тренер Джон Хайнс не уверен, потребуется ли ему хирургическое вмешательство.
Ранее из-за травм также выбыли игроки«Миннесоты»Юнас Брудин, Матс Зукарелло и Юэль Эрикссон Эк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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