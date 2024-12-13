«Миннесота» забрала Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона» и поместила Миддлтона в долгосрочный список травмированных

Трэвис Дермотт стал игроком «Миннесоты».

«Уайлд» забрали защитника с драфта отказов, куда он был помещен «Эдмонтоном».

В нынешнем сезоне НХЛ Трэвис Дермотт провел 10 матчей и не набрал очков при полезности «минус 3».

Кроме того, «Миннесота» поместила защитника Джейка Миддлтона в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

В нынешнем сезоне он провел 29 игр и набрал 13 (5+8) баллов при полезности «плюс 22».

Защитник покинул площадку в первом периоде матча с «Эдмонтоном» после того, как заблокировал бросок Эвана Бушара рукой. Тренер Джон Хайнс не уверен, потребуется ли ему хирургическое вмешательство.

Ранее из-за травм также выбыли игроки «Миннесоты» Юнас Брудин, Матс Зукарелло и Юэль Эрикссон Эк.