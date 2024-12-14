Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»

Агент Александра Овечкина рассказал, когда игрок может вернуться после травмы.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Александр планировал вернуться в состав «Вашингтона » до конца года, но финальное слово будет за врачами команды», – сказал агент Глеб Чистяков .

Первый матч после рождественской паузы в НХЛ, которая будет с 25 по 27 декабря, «Кэпиталс» проведут в ночь с 28 на 29 декабря на выезде с «Торонто».

Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру