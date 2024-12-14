Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»
Агент Александра Овечкина рассказал, когда игрок может вернуться после травмы.
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Александр планировал вернуться в состав «Вашингтона» до конца года, но финальное слово будет за врачами команды», – сказал агент Глеб Чистяков.
Первый матч после рождественской паузы в НХЛ, которая будет с 25 по 27 декабря, «Кэпиталс» проведут в ночь с 28 на 29 декабря на выезде с «Торонто».
Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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