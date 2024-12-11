Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру
Александр Овечкин потренировался вместе с Никласом Бэкстремом.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Сегодня Овечкин снова тренировался в бесконтактном джерси. Он тренировал броски по воротам.
Вместе с ним на тренировку вышел Никлас Бэкстрем, он ассистировал Овечкину.
Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Вашингтона»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем