Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру

Александр Овечкин потренировался вместе с Никласом Бэкстремом.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Сегодня Овечкин снова тренировался в бесконтактном джерси. Он тренировал броски по воротам.

Вместе с ним на тренировку вышел Никлас Бэкстрем, он ассистировал Овечкину.

Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»