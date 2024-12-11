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Овечкин провел бросковую тренировку. Бэкстрем ассистировал Александру

Александр Овечкин потренировался вместе с Никласом Бэкстремом.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Сегодня Овечкин снова тренировался в бесконтактном джерси. Он тренировал броски по воротам. 

Вместе с ним на тренировку вышел Никлас Бэкстрем, он ассистировал Овечкину. 

Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Вашингтона»
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