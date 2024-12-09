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Агент Овечкина о сроках возвращения: «Неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану»

Агент Александра Овечкина заявил, что восстановление форварда идет по плану.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

– Известно ли, когда Александр сможет приступить к тренировкам в общей группе?

– Пока неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану, – сказал агент Глеб Чистяков. 

Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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