Агент Овечкина о сроках возвращения: «Неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану»

Агент Александра Овечкина заявил, что восстановление форварда идет по плану.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

– Известно ли, когда Александр сможет приступить к тренировкам в общей группе?

– Пока неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану, – сказал агент Глеб Чистяков.

Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме