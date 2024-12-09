Агент Овечкина о сроках возвращения: «Неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану»
Агент Александра Овечкина заявил, что восстановление форварда идет по плану.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
– Известно ли, когда Александр сможет приступить к тренировкам в общей группе?
– Пока неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану, – сказал агент Глеб Чистяков.
Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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