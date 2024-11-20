  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Овечкина о психологическом состоянии игрока: «Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока»
8

Агент Овечкина о психологическом состоянии игрока: «Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока»

Агент Александра Овечкина рассказал о психологическом состоянии игрока.

Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента.

Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока», – сказал агент Глеб Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
Глеб Чистяков
травмы
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард СКА Глотов об Овечкине: «За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов – он все реализует»
2сегодня, 12:59
Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»
12сегодня, 12:36
Ирина Винер: «Овечкин – уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»
1сегодня, 11:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» примет «Каролину», «Торонто» сыграет с «Вегасом», «Даллас» – с «Сан-Хосе», «Сиэтл» против «Нэшвилла»
6 минут назад
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» против «Сибири»
1817 минут назадLive
Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Все будут говорить, что играли в эпоху Александра. Это будет событие во всем спортивном мире»
119 минут назад
Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)
1735 минут назад
Знаете ли хоккейный клуб из Уфы? Тест для знатоков
1сегодня, 13:00Спецпроект
Форвард СКА Глотов об Овечкине: «За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов – он все реализует»
2сегодня, 12:59
«Куньлунь» о старте Китайской хоккейной лиги: «В матче открытия КХЛ «Куньлунь» Шэньчжэнь со счетом 14:1 обыграл «Аомей». Лазарев, Селезнев, Александров выступают за клуб»
6сегодня, 12:53
Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»
12сегодня, 12:36
Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»
26сегодня, 12:14
Майоров об игре «Авангарда»: «Вполне могу представить, что команда останется без плей-офф»
32сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» забрал Капанена с драфта отказов «Сент-Луиса»
2сегодня, 13:18
Губерниев о Дацюке в Зале славы: «Он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план»
сегодня, 12:27
Джарасик подписал контракт с «Амуром» до конца сезона
сегодня, 11:59
Ирина Винер: «Овечкин – уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»
1сегодня, 11:41
Владимир Плющев: «Сезон КХЛ выходит интересным, но из-за скандалов и околоспортивной всячины. Говорить о мастерстве не приходится. Восьмерки уже определились – вот и конкуренция»
3сегодня, 09:41
Генменеджер «Сибири»: «Мы не выставляли Андреоффа на обмен, не обсуждали его с «Металлургом». Надеюсь, Энди докажет, что многие ошибались насчет него»
6сегодня, 08:49
Представлен трейлер фильма о Всеволоде Боброве – «Бомбардир. Время Боброва». Роль спортсмена исполнили Феофилактов, Сальников, Кисличенко и Огарь
8сегодня, 08:35Видео
Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»
сегодня, 08:23
Игорь Кравчук: «Овечкин доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить – играет рационально, не занимается беготней. Он стал блуждающим форвардом»
4сегодня, 07:58
Евгений Кузнецов: «Тренеры и хоккеисты должны быть открыты – больше коннектиться с людьми. Не просто, мол, круто закидывали шайбу, бла-бла-бла. Должны говорить честно, как чувствуем»
4сегодня, 07:35