Агент Овечкина о психологическом состоянии игрока: «Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока»

Агент Александра Овечкина рассказал о психологическом состоянии игрока.

Капитан «Вашингтона » может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента.

Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока», – сказал агент Глеб Чистяков .