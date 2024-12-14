Карпухин об опросе ВЦИОМ: «Здорово, что у нас хоккейная страна. Люди болеют, переживают. На вопрос о повышении интереса к хоккею не могу отвечать объективно»
Илья Карпухин высказался об опросе ВЦИОМ о национальном виде спорта.
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
– Здорово, что у нас хоккейная страна. Люди болеют, переживают. Такие опросы, конечно, радуют.
– Вы видите, что интерес к хоккею в последние годы повышается?
– Сложно сказать, потому что я нахожусь в таком окружении, где очень много людей следит за хоккеем, практически каждый второй.
Я не могу отвечать объективно на такой вопрос, – сказал защитник «Трактора» и сборной «России 25».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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