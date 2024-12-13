Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
Команда Романа Ротенберга одержала победу над сборной мира КХЛ со счетом 4:1.
– Сборная России сыграла грамотно, аккуратно, спокойно вела игру. Инициатива на протяжении всего матча была за нашими ребятами. Они создали много моментов, и, к сожалению, не все были реализованы. Но были интересные атаки. В этом матче в первую очередь сыграл характер наших ребят.
Переполненные трибуны, сказочная площадка, сказочный стадион – все это накладывает дополнительную ответственность на хозяев площадки.
Сборная мира начала матч неплохо, но затем она решила не утруждать себя. Иностранные хоккеисты КХЛ не правы в этом плане. В этом матче на них смотрели тренеры, скауты наших клубов, которые предоставляют им работу. Видимо, они боялись получить травмы. Было видно, что через не могу они точно не играли.
– Можно ли сравнить этот матч по уровню с международными играми?
– Я не думаю, что по уровню он был ниже игр Евротура, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Сборная России победила, к вашему сожалению». И опять Ротенберг в эпицентре – на Кубке Первого канала
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