Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»

Владимир Плющев высказался об игре «России 25» в 1-м туре Кубка Первого канала.

Команда Романа Ротенберга одержала победу над сборной мира КХЛ со счетом 4:1.

– Сборная России сыграла грамотно, аккуратно, спокойно вела игру. Инициатива на протяжении всего матча была за нашими ребятами. Они создали много моментов, и, к сожалению, не все были реализованы. Но были интересные атаки. В этом матче в первую очередь сыграл характер наших ребят.

Переполненные трибуны, сказочная площадка, сказочный стадион – все это накладывает дополнительную ответственность на хозяев площадки.

Сборная мира начала матч неплохо, но затем она решила не утруждать себя. Иностранные хоккеисты КХЛ не правы в этом плане. В этом матче на них смотрели тренеры, скауты наших клубов, которые предоставляют им работу. Видимо, они боялись получить травмы. Было видно, что через не могу они точно не играли.

– Можно ли сравнить этот матч по уровню с международными играми?

– Я не думаю, что по уровню он был ниже игр Евротура , – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

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