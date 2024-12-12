Роман Ротенберг: «СКА и в Ледовом был самым посещаемым клубом в России, а на «СКА-Арене» будет на равных конкурировать с командами НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о том, что хоккей назвали национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

Ротенберг отметил, что данные ВЦИОМ подтверждаются опытом.

«У «Большого тура» сборной России и матчей Кубка Первого канала отличные телерейтинги, большое количество упоминаний в СМИ. Российские клубы – среди лучших в Европе по посещаемости домашних матчей.

СКА и в Ледовом дворце был самым посещаемым клубом в стране, а на «СКА-Арене» будет на равных конкурировать с командами НХЛ , превосходя многие из них не только по количеству болельщиков на трибунах, но и по качеству работы со зрителями», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .

Напомним, СКА ранее объявил, что возвращается на «СКА-Арену».