Джиошвили о матчах команд КХЛ и НХЛ: «Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо приготовиться прилично»
Максим Джиошвили оценил идею организовать матчи команд КХЛ и НХЛ в Дубае.
Вчера ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что хочет пригласить в Дубай клубы НХЛ и сборную Канады.
«Было бы невероятно. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо бы приготовиться прилично.
Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же, против ребят, которые играют на другой планете, – сказал нападающий «России 25» и «Динамо» Максим Джиошвили.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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