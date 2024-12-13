Джиошвили о матчах команд КХЛ и НХЛ: «Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо приготовиться прилично»

Максим Джиошвили оценил идею организовать матчи команд КХЛ и НХЛ в Дубае.

Вчера ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил , что хочет пригласить в Дубай клубы НХЛ и сборную Канады.

«Было бы невероятно. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо бы приготовиться прилично.

Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же, против ребят, которые играют на другой планете, – сказал нападающий «России 25» и «Динамо » Максим Джиошвили .