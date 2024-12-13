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Ротенберг о сотрудничестве с ОАЭ и Турцией: «Договорились о турнире в Дубае и Абу-Даби по хоккею 3 на 3 с участием команд из стран БРИКС»

Роман Ротенберг рассказал о турнире по хоккею 3 на 3 в Дубае и Абу-Даби.

Вчера ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Сегодня во время турнира 3 на 3 на Кубке Первого канала провели полезную встречу с представителями Федерации зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов – вице-президентом Хамелем Аль-Кубайси, генеральным секретарем Джумой Аль-Дагери и спортивным директором Мохамадом Арефом, сотрудниками Федерации хоккея Турции – генеральным секретарем Усамэ Фурканом Аккуртом, спортивным директором Эраем Атали и вице-президентом Международного форума БРИКС Сукритом Шараном.

Обсудили множество деталей нашего сотрудничества – в сфере детского хоккея, организации международных матчей, в том числе игр с клубами НХЛ. Определили примерный пул спонсоров, которые могут стать партнерами наших совместных программ.

И в завершение договорились о турнире в Дубае и Абу-Даби по хоккею в формате 3 на 3 с участием команд из стран БРИКС, который станет мощной отправной точкой в нашем сотрудничестве», – написал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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