Ротенберг об МЧМ: «Потери организаторов и TSN составили миллиард долларов, может. Есть только одна вывеска: Россия – Канада, ее нечем заменить»

Роман Ротенберг подсчитал потери у организаторов МЧМ из-за отсутствия России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Оттаве. ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах.

«Организаторы и телекомпания TSN уже потеряли сотни миллионов долларов из‑за того, что Россия не играет на молодежном чемпионате мира. Может быть, потери составили уже миллиард долларов.

Они не могут найти спонсоров, продать трансляции. Есть только одна вывеска: Россия – Канада . Другой вывески нет, ее ничем не заменить», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .

Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»