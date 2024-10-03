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  • Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли: «Кучеров серьезно готовится к сезону, будет бороться. Важно, чтобы партнеры обеспечивали шайбой, завершали передачи Никиты»
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Курдин о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли: «Кучеров серьезно готовится к сезону, будет бороться. Важно, чтобы партнеры обеспечивали шайбой, завершали передачи Никиты»

Геннадий Курдин верит, что «Тампа» может выиграть Кубок Стэнли.

«Конечно, надо, чтобы здоровье не подводило, не было травм. Очень важно, чтобы партнеры обеспечивали шайбой так же, как в прошлом сезоне, а также завершали передачи Кучерова.

Никита очень серьезно готовится к этому сезону, поэтому будет готов бороться. Конечно, должен еще сопутствовать фактор везения, потому что без него никуда в хоккее. 

Верю ли я в победу «Тампы» в Кубке Стэнли? Без веры нельзя, тем более Никите. Я очень надеюсь, что они смогут это сделать», – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoТампа-Бэй
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoСоветский спорт
logoНикита Кучеров
Геннадий Курдин
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