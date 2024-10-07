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  • Курдин о 400 передачах Гусева в КХЛ: «Это все годы тренировок, упорной работы. Если еще лет 6 поиграет, то реально стать лучшим в лиге»
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Курдин о 400 передачах Гусева в КХЛ: «Это все годы тренировок, упорной работы. Если еще лет 6 поиграет, то реально стать лучшим в лиге»

Геннадий Курдин высказался о достижении Никитой Гусевым отметки 400 передач в КХЛ.

Никита готовился к тому, чтобы достичь отметки в 400 передач. Он же не вышел, как штангист на помост, который взял штангу и поднял ее.

Ведь перед 400‑й передачей надо отдать 399‑ю. Это все годы тренировок, упорной работы. Правда, у Никиты, как и у «Динамо», старт сезона не очень задался. Но, думаю, все наладится.

– Как думаете, он сможет стать лучшим в КХЛ по передачам (текущий рекорд у Вадима Шипачева – 633, Спортс’‘)?

– Если он еще шесть лет поиграет, будет отдавать по 50 передач за сезон, то все реально. Но все зависит от команды, где он будет играть, партнеров. Не все же зависит от Никиты, – сказал первый тренер Гусева. 

Гусев – 4-й хоккеист с 400 передачами в истории КХЛ. Форвард «Динамо» отстает на 60 пасов от Радулова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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Геннадий Курдин
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