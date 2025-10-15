Тренер «Нефтехимика» Гришин посетил Князь‑Владимирский собор перед победой над СКА: «Может, сработало. Но это не так, что сходил в церковь – и все поменялось. Это вера, целеустремленность»

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин посетил храм перед победой над СКА.

«Нефтехимик» в гостях обыграл СКА (3:2 Б) в FONBET КХЛ и прервал серию из пяти поражений подряд.

– Перед игрой, когда брали интервью и спросили про соперника, я сказал, что СКА – это играющая команда, которая самая играет и другим дает. Такие игры получаются зрелищными.

Где‑то и мастерство, везение, великолепная игра вратарей – все это присутствовало. Эмоциональная концовка, хозяева отыгрались.

Но нам уже было достаточно поражений до этого. Мы настраивались на победу, молодцы ребята, что не опустили руки, когда пропустили в конце.

Выстояли в большинстве в овертайме. Серия буллитов – это некий бонус, в прошлых матчах все серии проиграл. Это первая победа по буллитам, что вдвойне приятно.

– Сколько раз поменялось ваше настроение по ходу матча?

– Нисколько не поменялось. Было немного обидно. Когда пропускаешь на последних секундах, думаешь, правильные ли решения принял.

Мы понимали, что серию пора прекращать. Даже в последних двух играх устраивало содержание. Сегодня добились победы. Надеемся, эта победа даст нам импульс в дальнейшем.

– Вы говорили после матча с «Амуром», что сходите в церковь, чтобы прервать серию поражений. Очевидно, не помогло. К каким нестандартным решениям приходили еще?

– Наверное, это помогло. Это же не так работает, что сходил в церковь – и все поменялось. Это вера, целеустремленность.

Я и сегодня был в храме. Работал целый год здесь, тут прекрасный храм – Князь‑Владимирский собор на «Спортивной». Был с коллегами сегодня. Может, где‑то сработало.

– Каково чувствовать себя фаворитом в этом матче?

– Мы были фаворитами? Вы представляете так, что мы фавориты. Все в команде работают, чтобы мы были фаворитами.

Но нас нельзя назвать фаворитами в этом матче. Чтобы ими стать, надо регулярно показывать уровень. Я не считал, что мы здесь фавориты, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Гришин.

Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм