  • Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»
Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»

Игорь Ларионов заострил внимание на решениях судей после поражения СКА.

Арбитры после видеопросмотров отменили два гола клуба из Санкт-Петербурга в третьем периоде матча FONBET КХЛ против «Нефтехимика», но петербуржцы за 33 секунды до конца основного времени матча все же смогли сравнять счет и перевести в овертайм. Однако гости все равно одержали победу (3:2 Б).

Это поражение стало 7-м в девяти последних матчах для СКА, команда идет  8-й на Западе.

– Интересный, увлекательный матч с изобилием моментов, ошибок. Сказал ребятам, что, несмотря на все звонки, которые шли из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко. Хотя должны были получить два.

Печально, что продолжаем дарить соперникам голы. Позитив в том, что команда нашла в себе силы, чтобы сравнять счет.

– Имелось место критике в раздевалке?

– Когда такая ситуация, ты не хочешь выразить свой гнев, потому что это игра, она непредсказуемая.

За те усилия, голы, которые забили, ты обычно выносишь из игры больше хорошего, чем плохого, потому что не все так плохо. Вытащить игру, когда все остальное против тебя.

Пропущенный второй гол – это грубейшая ошибка. За характер, стремление вытащить матч, конечно, похвала, – сказал главный тренер СКА Ларионов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
