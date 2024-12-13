Зеграс перенес операцию на колене. Форвард «Анахайма» выбыл на 6 недель

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс пропустит около 6 недель.

Форвард перенес операцию по поводу разрыва мениска правого колена.

Ожидается, что Тревор Зеграс пропустит примерно 6 недель.

23-летний форвард получил травму в матче против «Вегаса» 5 декабря.

В текущем сезоне на счету Зеграса 10 (4+6) очков в 24 матчах.