«Анахайм» хотел включить Фаулера в сделку с «Рейнджерс» по Трубе (Эллиотт Фридман)

«Анахайм» хотел обменять Кэма Фаулера в «Рейнджерс».

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

6 декабря «Дакс» выменяли защитника Джейка Трубу у «Рейнджерс » на защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025.

По данным Фридмана, «Анахайм» хотел отправить Кэма Фаулера в «Рейнджерс» в рамках обмена Трубы.

Ранее защитник «Дакс» Фаулер восстановился после травмы. После его возвращения в заявку команды перестал попадать 21-летний российский защитник Павел Минтюков .

Срок контракта Кэма Фаулера с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Я слышал, что «Анахайм » хотел, чтобы Фаулер был частью этой сделки. Я не сомневаюсь, что Фаулер хотел принять участие в этой сделке.

Это уже обсуждалось: он хочет, чтобы его обменяли, он хочет играть за контендер.

В конце концов, они не смогли этого сделать. Я думаю, одна из причин в том, что Нью-Йорк хотел сохранить гибкость как в этом, так и в следующем году», – сказал Фридман в подкасте Sportsnet.