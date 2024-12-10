Обладатель Кубка Стэнли Шаттенкирк завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ. Защитник провел 952 матча в регулярках и набрал 484 очка

Кевин Шаттенкирк объявил о завешении профессиональной карьеры.

35-летний американский защитник провел 14 сезонов в НХЛ .

В сезоне-2019/20 он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой ».

В лиге Кевин Шаттенкирк также выступал за «Сент-Луис », «Вашингтон», «Рейнджерс», «Анахайм» и «Бостон».

Хоккеист провел 952 матча в регулярных чемпионатах и набрал 484 (103+381) балла за результативность. В плей-офф он сыграл 91 игру и отметился 48 (8+40) очками.

Шаттенкирк был выбран «Колорадо» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2007.