Третьяк о допуске россиян к МЧМ: «Контактов с ИИХФ не было. Мы готовы хоть завтра – надежда всегда есть»
Владислав Третьяк высказался о слухах о возвращении России на молодежные турниры.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что канадская телекомпания TSN настаивает на том, чтобы ИИХФ вернула на молодежный чемпионат мира сборную России.
«Я видел публикацию, но что я могу прокомментировать? Это надо у канадцев спрашивать. Надежда всегда есть, но у нас на эту тему никаких контактов с ИИХФ не было. Но если они хотят, то мы всегда готовы, хоть завтра.
Решает международная федерация, где канадцы имеют большой вес, поживем – увидим. Пока только разговоры, официально мы ничего не получали», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Владислав Третьяк: «Противостояние России и Канады – венец хоккея. Хотели бы провести матч в Москве, но будем прорабатывать вариант в Дубае»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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