Третьяк о допуске россиян к МЧМ: «Контактов с ИИХФ не было. Мы готовы хоть завтра – надежда всегда есть»

Владислав Третьяк высказался о слухах о возвращении России на молодежные турниры.

Ранее Роман Ротенберг заявил , что канадская телекомпания TSN настаивает на том, чтобы ИИХФ вернула на молодежный чемпионат мира сборную России.

«Я видел публикацию, но что я могу прокомментировать? Это надо у канадцев спрашивать. Надежда всегда есть, но у нас на эту тему никаких контактов с ИИХФ не было. Но если они хотят, то мы всегда готовы, хоть завтра.

Решает международная федерация, где канадцы имеют большой вес, поживем – увидим. Пока только разговоры, официально мы ничего не получали», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Владислав Третьяк: «Противостояние России и Канады – венец хоккея. Хотели бы провести матч в Москве, но будем прорабатывать вариант в Дубае»